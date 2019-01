Bir süredir kötü yapımlarda rol alan Naomi Watts tekrar yoğun bir dönemden geçiyor. Aktrisi bu yıl dört film ve bir dizide, 2020’deyse iki dizide başrolde izleyeceğiz. 1998 yapımı Sleepwalkers dizisinden sonra sinemaya odaklanan Watts, Gypsy‘le dizi setlerine dönmüş ama dizi başarısız olup ilk sezonun ardından iptal edilmişti. 2017’de Twin Peaks dizisinde de rol alan aktris geçen yılın sonuna doğru iki dizi teklifine, Game of Thrones‘un prequel dizisine ve The Loudest Voice in the Room‘a evet demişti.

Game of Thrones‘un prequel dizisinin çekimlerine şubatta Belfast’ta başlanacak. GoT‘un binlerce yıl öncesini konu alan dizi 2020’de (tahminen ilkbaharda) yayınlanacak. Öte yandan aktrisin diğer dizisi The Loudest Voice in the Room, Fox News’ün kurucusu Roger Alies’ın tacizlerini konu alıyor. Russell Crowe‘un başrolünü üstlendiği bu dizide Watts haber sunucusu Gretchen Carlson’ı oynadı. Dizi bu yıl Showtime’da yayınlanacak. Aktrisin duyurulan diğer dizisiyse Wolves and Villagers adlı dizi. Bu dizi yeni dijital platform Quibi için çekilecek. Dizinin konusu henüz açıklanmadı. Bu dizi de 2020’de yayınlanacak.

Watts’ı diziler dışında Luce, The Wolf Hour, Once Upon A Time in State Island ve Boss Level filmlerinde de izleyebileceğiz. Luce ve The Wolf Hour‘ın ilk gösterimleri bu ay Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. İlk film savaş bölgesinde gördükleri bir çocuğu evlat edinen bir çiftin, okulla olan sorunları üzerine kurulu. The Wolf Hour ise on yıl önce parlak bir yıldız olan June’un yıldızının sönmesinden sonra toplumdan izole bir yaşam kurmasını, bu yalnız hayatının bir seri katil tarafından tehdit edilmesini konu alıyor. Netflix filmi Boss Level, Groundhog Day, Source Code gibi filmlerin izinden gidip hep aynı günü yaşayan eski bir askere odaklanıyor. Filmde Mel Gibson, Frank Grillo, Michelle Yeoh gibi yıldızlar rol aldılar.

Grillo ile Watts bu filmden hemen sonra Once Upon… adlı filmde de rol aldılar. Bu film 1982 yazında geçip bir aileye odaklanan, büyüme (coming-of-age) türünde bir film. Görüleceği üzere Watts 2019 ve 2020’de birbirinden farklı filmlerde/dizilerde ve karakterlerde karşımıza çıkacak. Film ve dizilerin başarılı olup olmayacaklarını zaman gösterecek.