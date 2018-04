Geçen yıl Claire McCarthy’nin Hamlet’in sevgilisi Ophelia’yı merkeze koyan filmi Ophelia‘da Hamlet’in annesini oynayan Naomi Watts, McCarthy’nin sıradaki filmi Burning Season‘ın başrolünü üstlenecek. Watts’a It filmiyle dikkatleri çeken genç aktris Sophia Lillis eşlik edecek. Watts filmin yürütücü yapımcılığını da üstlenecek. Burning Season, Laura van den Berg’in kısa öyküsünden (What the World will Look Like When all the Water Leaves Us) uyarlanacak. Watts bu filmde primatolog June Engle adlı karakteri, Lillis’se onun kızı Celia’yı oynayacak. June nesli tükenmekte olan türleri incelemek üzere Madagascar’ın kurak bölgesine gidecek, burada tanışacağı yakışıklı araştırmacı Kiady’le birlikte kendilerini gerilimli kedi-fare oyununun içinde bulacaklar.

Watts her zamanki gibi ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Aktrisi bu yıl -kötü eleştiriler aldığı için dağıtımcı bulamayan- Ophelia‘da, seri katil gerilimi The Wolf Hour‘da ve Tim Roth’lu Luce filminde izleyeceğiz. Watts şu sıralar Frank Grillo-Mel Gibson’lı Boss Level filminde rol alıyor.