Birkaç yıldır iyi projelerde yer alamayan, özellikle bu yılki projeleri çok kötü eleştiriler alan Naomi Watts kariyerine psikolojik gerilim filmi The Wolf Hour‘la devam edecek. Alistair Banks’in yazıp yöneteceği film 1977 yılında New York’ta geçecek. Watts aktivist June Leigh karakterine hayat verecek. Film, 60’larda epey popüler olan, hatta ikonlaşan Leigh’in 77’de yıldızının sönmesine, bir işkencecinin Leigh’in zayıf yönlerini bulup ona acı çektirmesine, Leigh’in zayıflıklarıyla yüzleşmesine odaklanacak. Amerika’nın 76-77 yılları arasındaki seri katillerinden David Berkowitz de anlatılacak. Berkowitz altı kişiyi öldürüp yedi kişiyi yaraladıktan sonra yakalanmış, 365 yıl hapse mahkum edilmişti. The Wolf Hour‘ın çekimlerine 2017 bitmeden başlanacak. Film yüksek ihtimalle 2018’e yetişecek.