Hollywood’ta Fox News’ün kurucusu, tacizci Roger Ailes‘ı konu alan iki proje hazırlanıyor şu sıralar. İlki Jay Roach‘un yöneteceği, Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, Kate McKinnon, John Lithgow ve Allison Janney gibi ünlü oyuncuları buluşturacak Fair and Balanced adlı film. Bu filmin çekimlerine bu ay başlanacak. Bu filmin merkezinde Fox News’te çalışan kadınlar yer alacaklar. Kidman, Ailes’ın tacizci olduğunu açıklayan ilk kişi olan gazeteci Gretchen Carlson‘a hayat verecek. Ailes’ı bu filmde Lithgow canlandıracak.

Kidman gibi Avustralyalı olan, Kidman’ın arkadaşı Naomi Watts da Carlson’ı canlandıracak. Watts’ın rol alacağı proje, Showtime kanalı için hazırlanan, 8 bölümden oluşan The Loudest Voice in the Room adlı mini dizi (ad değişebilir). Bu dizinin başrolü birkaç ay önce Russell Crowe‘a teslim edilmişti. Crowe, Ailes’ı canlandıracak. Fair and Balanced büyük kuruluşlardaki tacizleri kadınların gözünden aktarırken Showtime’ın dizisi, Ailes’ın yükselişine ve düşüşüne odaklanacak. Dizinin çekimlerine kasımda başlanacak. İki yapımı da 2019’da izleyebileceğiz.