İlk iki sezonuyla izleyicileri mest eden Netflix dizisi Narcos‘un 1 eylülde yayınlanacak 3. sezonunda Boyd Holbrook’u göremeyeceğiz. İlk iki sezonda ajan Steve Murphy karakterini oynayan, öykünün merkezinde yer alan, izleyicilerin sevdiği Holbrook’un 3. sezonda olmayacağı bugün resmileşti. Yayınlanan ilk karelerde ve teaserda da Holbrook’u göremedik zaten. Aktörün dizide rol almama nedeniyse Murphy’nin gerçek hayatta Escobar’ın ölümünden sonra Kolombiya’yı terk etmiş olması. Holbrook, “Bildiğim kadarıyla Murphy iki yıl öncesine kadar DEA’den emekliye ayrılmadı. Tam tersine Escobar’dan sonra da epey aktifti,” dedi.

Öykü Kolombiya’da geçmeye devam ettiği için Holbrook’u dizide göremeyeceğiz. Bilindiği üzere bu sezon, Cali karteline ve ajanların onu yakalamaya çalışmalarına odaklanacak. Yapımcılar bu dizinin Escobar dizisi olmadığını, kartellik devam ettiği sürece dizinin de devam edebileceğini söylediler. Yani her sezon veya 2 sezonda bir başka bir kartele odaklanabilirler. Netflix dizinin 4. sezonunu da geçen yıl onaylamıştı.