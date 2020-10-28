Narcos: Mexico fırtınası hızını kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Netflix sevilen dizinin 3. sezonunu onayladığını açıkladı. Fakat bu sezon birkaç değişikliğe gebe… Beş yıldır dizinin showrunner’lığını üstlenen Eric Newman görevini bırakmaya karar verdi. Newman yeni sezonların sadece yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Onun yerini ise dizinin başından beri ekipte yer alan Cleo Bernard aldı.

Öte yandan dizide Escobar’a hayat veren Wagner Moura diziye dönecek. Ama bir farkla: Moura diziye “yönetmen” olarak dönüyor. Marighella filmiyle yönetmenliği deneyimleyen Moura 3. sezonun ilk 2 bölümünü yönetecek. Ne yazık ki bu sezonda Diego Luna‘yı göremeyeceğiz. Aktör bu rolü tekrar oynamak istemediğini belirtmiş, rakip firma Disney+’ın Star Wars dizisi Cassian‘a dahil olmuştu.

Şubat ayında 2. sezonuyla ekranlara dönen Narcos: Mexico, Meksikalı kartel Felix Gallardo’nun tahtını yitirip hapse girişiyle sonlanmıştı. 3. sezon Gallardo sonrası Meksika’yı ve uyuşturucu trafiğini anlatacak.