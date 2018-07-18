İlk üç sezonu Kolombiya’da geçen, ilk iki sezonunda Pablo Escobar’ın, üçüncü sezonunda Cali kartelinin yükselişini ve düşüşünü anlatan Narcos dördüncü sezonuyla yenilendi. Başlıkta da belirttiğimiz gibi artık yeni mekân Meksika, yeni kartel Guadalajara karteli Felix Gallardo. Kartelin peşindeki yeni ajansa Kiki Camarena. Yeni ülke, yeni karakterler ve yeni oyuncular ama aynı kanlı uyuşturucu ticareti… Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi bu kez geçmişe, 1980’e dönülüp Gallardo’nun Meksika’daki yükselişine odaklanılıyor. DEA ajanı Camarena eşi ve çocuğuyla birlikte Kolombiya’dan Meksika’ya taşınıp da Gallardo’yu öğrenince işinin zorluğunu fark edecek, olaylar gelişecek.

Dördüncü sezonun başrollerini Meksikalı aktörler Diego Luna‘yla (Gallardo) Michael Pena (Camarena) üstlendiler. Sean Penn sayesinde (yüzünden) yakalanan kartel Joaquin “El Chapo” Guzman’ın gençliğine de yer verilmiş. El Chapo’yu Alejandro Edda oynamış. Üçüncü sezonun dört bölümünde yer alıp Guadalajara’nın diğer patronu Ernesto Carrillo’nun yeğeni Amado Fuentes’i oynayan Jose Maria Yazpik bu sezonda da rol almış. Netflix henüz Narcos: Mexico‘nun yayın tarihini açıklamadı. İlk üç sezon eylülde yayınlanmıştı.