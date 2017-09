Uyarı: Narcos‘un 3. sezonuyla ilgili spoiler içerir.

Netflix merakla beklenen 3. sezonu dört gün önce yayınladı. Dizinin bu sezonunda Escobar’ın yerini alan Cali karteline odaklanıldı. Finalde Ajan Pena, Escobar’dan sonra dört kartel patronunu daha tasfiye etti, ama CIA’deki yozlaşmaya tanık olunca ve büyükelçinin de temiz olmadığını görünce istifa edip memleketi Teksas’a döndü. Son sahnelerde babasıyla birlikte çiti onarırken uyuşturucuların Meksika’dan ABD’ye geçirilmesine tanık oldu. Dizinin Kolombiya’yla işi bitti, bundan sonra, yani 4. sezonda Meksika’ya odaklanılacak. Hangi kartele odaklanılacağı henüz açıklanmadı. Ama daha önemlisi Pena’yı oynayan Pedro Pascal yeni sezonda yer almayabilir.

Dizinin showrunner’ı Eric Newman tamamen yeni bir oyuncu kadrosu oluşturmayı planlıyor. Yeni ülke (Meksika), karakterler (ajanlar, karteller vs), yeni oyuncular. “Tamamen yeni oyuncu kadrosu planı masada,” demiş. 4. sezon önceki sezonlardan farklı olacak. Newman bu sezonda dizinin resetleneceğini söyledi. Pena için “Pena’nın döneceği konusunda emin olmayın. Yapmayı düşündüğümüz şeyler insanları şaşırtacak. Bence Pena’nın son sözlerine inanabilirsiniz,” demiş. “Pena’nın hikâyesini başarıyla anlattık. Pena deneyimlerinden sonra çok değişti. Evinde mutlu olacak mı? Bence hayır. Bence Pena için mutlu bir son olmadı bu [işi bırakıp evine dönmesi]. John Ford’u çok seviyorum, favorilerimden. The Searchers veya The Man Who Shot Liberty Valance filmlerine bakarsanız iyi insanların bile kodlarının olmadığını fark edersiniz ve bu dünyada yaşamak neredeyse imkansızdır. Bence Pena’ya 3. sezonda olan da bu. Herkesin kirli oyunu oynamakta sakınca görmediğini fark etti. Trajik olan şu ki iyi karakterlerden birisini kaybettin,” diye de eklemiş. Newman diziye 4. sezondan sonra da devam etmek niyetinde. Şimdilik sadece 4. sezonu onaylanmış durumda ama dizinin popülerliği 4. sezonda azalmazsa 5. sezon onayı gelecektir. Bakalım Pena’yı diziden çıkaracaklar mı, çıkarırlarsa başrolleri kimlere verecekler? Bunun yanıtı için fazla beklemeyebiliriz.