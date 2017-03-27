Deadline sitesinin bugünkü haberine göre Bronco Bell adı verilen filmin başrolü Natalie Portman’a teslim edilmiş. Rocky‘nin izinden gideceği açıklanan bu filmi Anna Rose Holmer yönetecek. Film daha ziyade erkeklerin yarıştığı boğa yarışında şampiyon olmak isteyen bir kadına odaklanacak. Bilindiği üzere bu yarışta boğanın üzerinde en fazla duran kişi şampiyon oluyor. Filmin merkezindeki kadının da hayali bu yarışta şampiyon olmak. Çekim tarihi filme finansman arandığı için henüz bilinmiyor. Portman’ın Ridley Scott’tan gelen teklifi reddettiğinin söylendiğini, ama henüz bu konuda resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim. Aktrisin önünde iki proje yer alsa da sıradaki işinin hangisi olduğu da şimdilik belli değil.