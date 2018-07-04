V for Vendetta’nın yeniden çekilmesi gibi bir plan yok. Alan Moore ve David Lloyd’dan çizgi romanlarının devam filmi için herhangi bir talep de gelmedi. Ortada henüz sadece Natalie Portman’a yöneltilen bir soru ve bir yanıt var:

– Devamı çekilirse, hangi filminizde oynamak daha çok ilginizi çeker? Tek bir film seçecek olsanız?

– Sanırım V For Vendetta

Bu yanıttan ve fırsattan çok daha azı, Hollywood yapımcılarını harekete geçirmişti. Bakalım gelecek aylarda neler yaşanacak?