Avrupa’nın büyük şirketlerinden Wild Bunch, Screen Daily sitesine desteklediği projeleri açıkladı. Projeler arasında Natalie Portman’ın yapımcılığını üstlendiği Foxy Trotter animasyonu da yer alıyor. Portman sadece yapımcılığı üstlenmeyecek, ikinci rolü de seslendirecek. Animasyon 1970’lerde geçecek, yetenekli fotoğrafçı Trotter’ın maceralarına odaklanacak. Animasyonu Chris Prynoski yönetecek. Wild Bunch, Ari Folman’ın da yeni bir animasyon hazırladığını duyurdu. Folman’ın yöneteceği bu animasyon Where Is Anne Frank? adını taşıyor, adından da anlaşılacağına göre animasyon, Nazizmin kurbanlarından Anne Frank’i konu alıyor. Animasyonun merkezinde Frank değil, Frank’in günlüğünü adadığı, gerçekte yaşamayan, hayali arkadaşı Kitty’e odaklanacak, Kitty’nin yakın bir gelecekte Anne’in evinde uyanmasını, Anne’in halen yaşadığını düşünüp onu aramaya başlamasını, modern Avrupa karşısında şok olmasını ve Anne’in başına gelenleri öğrenmesini konu alıyor. Müzikler Max Richter’e emanet edildi.

Wild Bunch çekimleri bu ay tamamlanacak, Robert Pattinson ve Juliette Binoche’lu Claire Denis filmi High Life‘ın, Philippe Godeau’nun Omar Sy’lı filmi Racine‘in, Pablo Trapero’nun Edgar Ramirez, Berenice Bejo ve Martina Gusman’lı filmi La Quietud ve Regis Roinsard’ın Olga Kurylenko, Riccardo Scarmacio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Lambert Wilson, Alex Lawther’lı filmi The Translators‘ın da haklarını satın aldı.