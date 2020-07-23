Los Angeles’ta başını Natalie Portman ve arkadaşlarının çektiği bir grup yıldız, Reddit’in sahibi Alexis Ohanian ile birlikte bir futbol takımı kuruyor.

Amerikan Kadın Futbol Ligi için çalışmalar hızlanırken, 2022’de başlayacak organizasyona dahil olması beklenen onbirinci takım, Los Angeles’ta kurulmak üzere… Aralarında Natalie Portman, Eva Longoria, Jessica Chastain, America Ferrera, Uzo Adoba, Jennifer Garner, Serena Williams’ın eşi ve Reddit’in sahibi Alexis Ohanian’ın da bulunduğu bir grup yatırımcı Angel City’nin kuruluşu için imzaları attı. Portman 30 yatırımcının sözcüsü olarak yaptığı açıklamada mutluydu:

“İlk kez çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup tarafından kurulan bir takımın parçası olmaktan mutluyum. Kadın futbolunu Los Angeles’a getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Spor insanları bir araya getirmek için çok iyi bir yol. Kadınların hayatında değişiklik yapmak için de büyük bir güç.”