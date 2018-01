Robert Pattinson’lı filmi The Childhood of a Leader‘la ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan, bu filmiyle Venedik Film Festivali’nden iki ödül kazanan aktör/yönetmen Brady Corbet yeni filmini 2016’nın sonlarına doğru açıklamıştı. Vox Lux adını verdiği filminin başrollerini Rooney Mara, Jude Law ve Stacy Martin’e teslim eden Corbet çekimlere Şubat 2017’de başlamak istemiş ama sonra finansman sorunu nedeniyle çekimler ertelenmişti. Bu ertelemelerden sonra Mara ve Martin filmde oynamaktan vazgeçtiler. Bugün başrolün Natalie Portman’a teslim edildiği açıklandı. Portman, Celeste adlı şarkıcıyı oynayacak. Film bu şarkıcının hayatının on beş yılına odaklanacak -film 1999’da açılıp günümüzde sona erecek-. Law’un rolüyse Celeste’in menajeri olacak. Çekimlere şubatta New York’ta başlanacak. Şarkıları Sia hazırlayacak. Portman bu filmden sonra Pale Blue Dot‘ta rol alabilir.