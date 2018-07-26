Natalie Portman başrolünü ve senaristliğini üstlendiği A Tale of Love and Darkness‘la ilk kez uzun metrajlı bir film için yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Daha önce kısa filmler çeken Portman arayı uzatmadan yönetmenliği tekrar deneyimleyecek. Collider’ın haberine göre aktrisle isimsiz bir filmin başrolü ve yönetmenliği için anlaşmaya varılmak üzereymiş. Portman’ın yeni filmi ikiz kardeşler Esther ve Pauline Friedman‘ın hayatlarına odaklanacak. 1918’de doğan kız kardeşler 1955 yılında Amerika’nın en ünlü makale yazarlarından olmuşlardı.

Ruth Crowley, Chicago Sun-Times gazetesinde “Ann Landers’a Sor“(Ask Ann Landers) adlı köşeyi başlatmış, 1955’te vefat edince köşesi yapılan yarışma sonucunda Esther’e teslim edilmiş, Esther 47 yıl boyunca bu köşede makaleler yazmış, insanların sorularını bu köşeden yanıtlamıştı (o zamanlarda tabu olan eşcinsellikle ilgili de yazılar yazmıştı). Kardeşi Pauline’se San Fransisco Chronicle’da işe girmiş, “Sevgili Abby” (Dear Abby) adlı köşede yazmaya başlamıştı. Tabii kız kardeşlerin farklı gazetelerde aynı işi yapmaları (soruları yanıtlamak, tavsiye vermek) ikisinin aralarını açmış bir süreliğine. Esther 2002 yılında 83 yaşındayken, Pauline 2013 yılında 94 yaşındayken vefat ettiler. Portman’ın isimsiz filmini Katie Robbins kaleme alacak. Bir değişiklik olmazsa ikiz kardeşleri Portman oynayacak. Çekim tarihi duyurulmadı.