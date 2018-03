Mad Men dizisinde ilk bölümden son bölüme dek döktüren yetenekli aktör Jon Hamm bilimkurgu filmi Pale Blue Dot‘ın ikinci başrolünü üstlenebilir. Aktörle filmde rol alması için görüşmelere başlanmış. Hamm teklifi kabul ederse Natalie Portman‘ın oynayacağı astronotun meslektaşı/arkadaşını oynayacak. Filmi Fargo ve Legion dizilerinin yaratıcısı Noah Hawley yönetecek. Çekimlere haziran ayında başlanacak. Film uzaydaki görevini tamamlayıp evine döndükten sonra gerçeklikle bağı kopmaya başlayan bir astronota (Portman) odaklanacak.

Hamm’i bu yıl Tag adlı komedi filminde, Bad Times at the El Royale adlı soygun filminde, gelecek yılsa Good Omens adlı dizide ve gerilim türündeki Off Season filminde izleyebileceğiz. Portman’sa şu sıralar Vox Lux adlı müzikalde rol alıyor. Hawley, Legion‘ın 2. sezonunu tamamladı (nisanda başlayacak), Fargo‘nun 4. sezonunun çekimlerine filmden sonra, 2019’da başlayacak.