2016’da Sundance’de gösterilince epey beğenilip Fox’a 17 milyon dolara satılan The Birth of a Nation‘ın yönetmeni Nate Parker bu filminin Oscar kampanyasına başlamak üzereyken geçmişteki tecavüz suçlaması ortaya çıkınca kampanya kısa bir süre sonra iptal edilmiş, Parker da sessizliğe gömülmüştü. Senarist/yönetmen/aktör Parker iki yıl boyunca herhangi bir projede yer almadı. Bugün Parker suskunluğunu bozup yeni projesini duyurdu. Black & Blue adını taşıyan yeni filmi, Los Angeles Polis Departmanı’ndan polis Ralph Waddy‘nin hayatına odaklanacak. Waddy, LAPD’de çalışırken bir sürü büyük soruşturmalara dahil olmuştu. Soruşturmalardan bazıları şunlar: Manson Çetesi’nin cinayetleri, Robert Kennedy suikastı, Kara Panterler’in yükselişi ve Skid Row Slasher’ın yakalanması. Waddy geçen yılın ağustos ayında öldü. Bu biyografik filmin çekimlerine Parker’ın yönetmenliğinde temmuzda başlanacak.

Tecavüz suçlamasına dönersek… Parker’ın 1999’da üniversitede okurken bir arkadaşıyla birlikte genç bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti. Mahkemeyse Parker’ı suçsuz bulmuş, arkadaşına hapis cezası vermişti. Tecavüz edilen kadın yıllar sonra buna dayanamayıp intihar etmişti. Bu mevzu 2016’da ortaya çıkınca Parker suçsuz olduğunu söyledikten sonra sessizliğe gömülmüştü.