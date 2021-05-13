Son haftalarda Altın Küre ödüllerini dağıtan HFPA kurumuyla alakalı pek çok haber yapıldı. Konudan uzak olanlar için geçmişe, 2020’ye dönüp neler olduğunu kısaca özetleyelim. Geçen sene HFPA’nın sürekli beyaz oyuncuları aday gösterip diğer ırkları bile isteye es geçmesi bolca eleştirildikten sonra HFPA’nın üye çeşitliliğiyle alakalı iki yazı yayınlandı ABD’de. Bu yazılara göre HFPA 2002 yılından beri siyahi gazetecileri görmezden gelip üye yapmıyor. Kendi zümresini küçük tutmaya, böylelikle daha fazla “hediye”ye ulaşmaya çalışan HFPA sadece siyahileri değil, diğer milletlerden gazetecileri de üyelik için yüzde yüz uygun olsalar da kabul etmiyor.

Yazılara göre HFPA üye sayısını 87’de tutmuş yıllar boyunca. Ölen üyelere rağmen yenileri kuruma alınmamış. Öte yandan HFPA’nın aday listelerini ve ödülleri hediyelere göre belirlediği de yazılmış. Bu yıldan örnek verirsek; Paramount, HFPA üyelerini Emily in Paris‘in çekimleri için Paris’te beş yıldızlı bir otelde ağırladıktan sonra hem dizi, hem de başrol Lily Collins aday gösterilmişti. Bu yazılardan sonra HFPA topa tutuldu. HFPA reform yapacağını, siyahi gazetecileri üyeliğe kabul edeceğini açıkladı ama bu açıklama ‘durumu geçiştirme’ olarak görüldü. Bunun üzerine bu ay önce Netflix, ardından Amazon, sonra WarnerMedia ve en sonunda da Tom Cruise, HFPA ile işbirliğini sonlandırdı.

Üç büyük stüdyo, “HFPA gerekli ve ciddi reformlara imza atana dek kurumla işbirliğimizi kesiyoruz” açıklamasını yaptı, Cruise üç Küre ödülünü de HFPA’ya iade etti. Bu boykotun etkisi geçmeden NBC’den sürpriz bir açıklama geldi. Yıllardır Altın Küre ödül törenini yayınlayan NBC 2022’de töreni yayınlamayacağını açıkladı. Sebebiyse tabii ki boykotlar. WB, Amazon ve Netflix, HFPA’yı boykot ettiğinden, HFPA da reformu kısa zamanda bitiremeyeceğinden NBC çareyi töreni iptal etmekte buldu. HFPA 2022’de reformları gerçekleştirirse NBC 2023’te töreni yayınlayacak. Peki reform derken ne kast ediliyor? Haberlere göre ilk etapta üye sayısının 300’e çıkarılması isteniyor.

Durum bu şekilde. HFPA’nın reform yapmaktan başka çıkar yolu yok. Netflix, Warner ve Amazon’un filmleri olmadan gündemde kalabilmesi imkansız. Altın Küre 78 kez düzenlenen, 2000’li yıllarda ratingleri 26 milyona ulaşarak popülerlikte Oscar’ı bile geçebileceği düşünülen bir tören ama son zamanlarda bembeyaz aday listeleri, hediyelerle adayları belirlemesi, beyazlar dışındaki gazetecileri görmezden gelmesi ve daha nice sebepten ötürü ratingleri 6 milyona dek geriledi. Bu yüzden iptali NBC için ağır bir kayıp olmaz. Gene de NBC 2023’te töreni yayınlamayı umuyor. Kısacası HFPA, Altın Küre törenini düzenlemek istiyorsa reform yapmak zorunda.