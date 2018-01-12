Geçen yılın sonlarına doğru Netflix, İtalya’dan ikinci dizisini sipariş etmişti. Dizinin adının Baby olacağı, liseli kızların fahişelik yapmalarının işleneceği, İtalya’yı sarsan Squillo Skandalı’na da yer verileceği açıklanmıştı. İlk sezon 8 bölümden oluşacak. Bakıldığında tehlikeli bir konu gibi gözüküyor. Nitekim dizi daha yayınlanmadan eleştirileri toplamaya başladı. Cinsel istismarla mücadele eden NCOSE’nin başkanı Lisa Thompson, “Netflix yakın zamanda Kevin Spacey’i kovdu ama sonra dönüp çocukların seks ticaretini yücelten, bu ticareti göz alıcı, büyüleyici bir şey gibi gösteren bir dizi yapmaktan ve seks ticaretini eğlence için yumuşatmaktan çekinmedi. Bu çok büyük bir ikiyüzlülüktür,” diyerek Netflix’i suçlamış.

Baby dizisinin merkezindeki çocuklar içinse ” ‘Çocuk fahişeler’ diye bir şey yok, cinsel istismara uğramış, sömürülmüş ve tecavüz edilmiş çocuklar onlar,” deyip “çocuk fahişeler” kavramını da eleştirmiş. Thompson, “Netflix yapımcıları sömürünün bitmesini sömürü temasını işleyen diziden elde edecekleri kârlardan daha fazla önemsiyorlarsa o zaman diziyi hemen iptal ederler,” deyip dizinin iptalini de istemiş. Thompson 50 kişinin imzaladığı mektubunu çarşamba günü Netflix’e yollamış. Netflix diziyi bu yıl yayınlayacağını açıklamıştı. Bakalım Netflix’ten nasıl bir cevap gelecek ve daha önemlisi dizi iptal edilecek mi.