İngiliz senarist-yönetmen Neil Cross, Deadline sitesiyle projeleri hakkında konuştu. Luther dizisiyle dikkatleri çeken Cross kariyerine İngiliz yapımı Hard Sun‘la devam ediyor. Jim Sturgess’le Agyness Deyn’in başrollerini üstlendiği bu dizi de Luther gibi polisiye türünde olup iki dedektife odaklanıyor ama Luther‘dan farklı olarak bilimkurgu elementleri de içeriyor. Dizi kıyamet öncesi Londra’da geçiyor. BBC altı bölümden oluşan bu diziyi 2018’de yayınlayacak. Luther‘sa 2019’da (tahminen ocakta) 5. sezonuyla dönecek. Cross 5. sezonun finalinin yazım aşamasını tamamlayıp senaryoyu ekibine teslim ettiğini söyledi. Şu sıralar dizinin oyuncu kadrosunu oluşturmakla meşgul. Çekimlere ocakta başlanacak. 5. sezon onaylanmadan önce Luther‘ın filmini çektireceğini açıklamıştı. Cross halen filmi çektirmek istiyor. Çekilirse diziden biraz farklı olabilir, diyor Cross. Fakat film için heyecanlanmamak gerek, çünkü önce 5. sezon çekilecek. Yani film kesinleşirse 2019’dan önce çekilemeyecek.

Öte yandan Luther‘ın Amerika’ya uyarlanacağı da açıklanmıştı birkaç yıl evvel ama yeniden çevrimle ilgili bilgi vermedi Cross. Senaristin diğer projesiyse Escape from New York yeniden çevrimi. Cross senaryoyu bitirdiğini ama bazı yerleri tekrar yazacağını, senaryoyu yazmanın epey zor olduğunu söyledi. Filmi Robert Rodriguez yönetecek. Cross, Darren Aronofsky’le Riverview adlı yapımda çalıştığını, onunla çalışmaktan keyif aldığını, projenin çok iyi olduğunu ama HBO’nun projeyi onaylamadığını söyledi. Nedeni hakkında bir bilgisi yokmuş. Korku filmi Mama‘nın devamının çekilip çekilmeyeceğini bilmiyorum ama devamın çekilmesini istiyor.