How I Met Your Mother başta olmak üzere, bir çok TV yapımında karşımıza çıkan Neil Patrick Harris beklenilmedik bir seçimle The Matrix 4 kadrosuna katıldı.

Oyuncunun rolü açıklanmazken, şu ana kadar açıklanan Yahya Abdul-Mateen II, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un ardından dördüncü isim oldu. 2020’nin hemen başında başlayacak çekimlerde Aleksander Hemon ve David Mitchell’ın senaryosunu, Lana Wachowski yönetecek.