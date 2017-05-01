Geçen yıl Fox, Alien serisini beşinci filmle devam ettireceğini, filmi Neill Blomkamp’ın yazıp yöneteceğini açıklamıştı. Blomkamp film için çok heyecanlıydı. Yıl boyunca Instagram hesabından filme dair çizimleri paylaşıp durmuştu. Filmde Sigourney Weaver ve Michael Biehn rol alacaklardı. Weaver’a bu devam filmi sorulduğunda senaryonun tamamlandığını ama çekim tarihinin belli olmadığını belirtmişti. Çekim tarihi Ridley Scott, Alien: Covenant‘ı gösterime soktuktan sonra belirlenecekti. Ama görünüşe göre film iptal edilmiş.

Scott’a Alien 5 sorulduğunda filmin çok yüksek bir ihtimalle çekilmeyeceğini, ortada senaryonun bile olmadığını, sadece on sayfalık notların olduğunu söylemiş. Ya Scott ya da Weaver senaryo konusunda yalan söylüyor. Scott bu filmi iptal ettirmiş olabilir. Zira bu yıl içerisinde “Seriyi bir kez daha başkalarına bırakmayacağım,” demişti. Scott serinin tüm filmlerini kendisi çekmek istiyor. Prometheus serisinin üçüncü filmi Alien: Awakening‘i 2018’de çekecek. Seri dördüncü filme kadar devam edecek, ama Scott seriye daha fazla film eklemek niyetinde. Ölene dek Alien çekeceğini söylemek mümkün. Söylentilere göre Weaver’ı üçüncü filmde Ripley rolünde görebiliriz. Haberimizi Blomkamp’a geçmiş olsun dileğiyle bitirelim.