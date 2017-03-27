En son Jason Bourne filmini çekip karışık eleştiriler alan Paul Greengrass’in Ness adlı filmle gangsterlerin dünyasına dalabileceği açıklandı. Filmi yönetmesi için Greengrass’le görüşülüyor. Greengrass’in Matt Damon’lı filmi The Green Zone‘ın senaristi Brian Helgeland’in kaleme alacağı Ness, 1920’lerde geçip FBI ajanı Eliot Ness’e ve Ness’in gangster Al Capone’u tutuklama çabasına odaklanacak. Daha önce David Fincher ve David Lowery de Ness’in hayatına odaklanan bu filmi çekmeye yeltenmiş ama bir türlü çekim aşamasına geçememişlerdi. Ness‘in çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ajanı daha önce The Intouchables filminde Kevin Costner’ın oynadığını, Al Capone’un son günleri Tom Hardy’nin başrolünü üstleneceği, Josh Trank’in yazıp yöneteceği Fonzo adlı filmde de anlatılacağını belirtelim. Bakalım Greengrass teklifi kabul edip gangsterlerin dünyasına dalacak mı?