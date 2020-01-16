Netflix, çok güçlü rakipleri ortaya çıkmasına rağmen içerik yatırımlarında hız kesmeyecek gibi görünüyor… Platformun 2020’de içeriklerine 17.3 milyar dolar harcayacağı açıklandı. Bu miktar, 2019’daki 15.3 milyar dolar harcamayı geride bırakacak. Yapılan tahminler 2028’e kadar büyümenin süreceği ve 26 milyar dolarlık bir harcamanın oluşacağını öngörüyor.

Yıl sonu rakamlarına bakıldığında özellikle yeni rakipleri Disney + ve AppleTV +’ın yayına girdiği son çeyrekte önemli bir kayıp yaşamayan Netflix, hala tüm rakiplerinin toplamından fazla aboneye, gelire ve bütçeye sahip.