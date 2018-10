Dark‘ın elde ettiği başarıdan sonra Netflix, Almanya’yla çalışmaya devam ediyor. Dark‘ın 2. sezonunu hazırlatırken dizinin yaratıcılarıyla yeni projeler için anlaşan Netflix’in Avrupa dizilerinden sorumlu olan Kelly Luegenbiehl bugün Almanya’dan beş yapım sipariş edildiğini açıkladı. Hemen bu yapımlara değinelim: İlki The Barbarians. Teutoburg Ormanı Savaşı, diğer adıyla Varus Savaşı’na odaklanacak bu dizi. Roma İmparatorluğu’yla Germenler arasındaki savaşı Roma kaybetmişti. Arne Nolting, Jan-Martin Scharf ve Andreas Heckmann’ın yaratıcılığını üstlendiği dizi bu kanlı savaşı, aşkı, ihaneti, sadakati ve pişmanlığı anlatacak.

Diğer diziyse Tribes of Europe. Bu dizi, Netflix’in işlemeyi sevdiği distopya türünde. Dizi 2070 yılında geçecek, üç kardeşin tüm ülkelerin gizemli çöküşünden sonra oluşan distopik ortamda hayatta kalma savaşlarına odaklanacak. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Philip Koch.

Bir diğer diziyse gençlik-suç draması. Don’t Try This at Home adı verilen dizi liseli bir gencin sevdiğini tekrar kazanmak için en yakın arkadaşıyla bir olup Avrupa’nın en geniş online uyuşturucu ticaretini odasından başlatmasını konu alıyor. Diziyi Philipp Kassbohrer, Sebastian Colley ve Stefan Titze kaleme alıyor.

Skylines dizisine gelelim. Max Erlenwein ve Soleen Yusef’in yöneteceği dizi, Frankfurtlu genç ve yetenekli hiphop yapımcısının Skyline Records adlı şirketten hayatını değiştirecek teklifi almasını konu alıyor. Fakat bir süre sonra finans, global müzik ve organize suçlar birbirine karışacak, olaylar gelişecek. Ve haber isimsiz bir mini diziyle bitecek. Bu dizi Noel zamanında geçip bir ailenin çılgın ve duygusal tatillerini anlatacak. Dizinin merkezinde dört kuşaktan oluşan kadınlar yer alacak, bu kadınların birbirlerinden sakladıkları sırların ortaya çıkması işlenecek. Netflix’in Dark-2. sezon dışındaki Alman dizisi Dogs of Berlin 7 aralıkta yayınlanacak.