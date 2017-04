Bu yıl 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin programı açıklandı. Bu yazıda Cannes’ın seçkisi hakkında öne çıkan noktaları derledim.

Netflix İki Filmle Yarışmada: Netflix mayısta ilk kez Cannes Film Festivali’ne filmlerini göndermiş olacak. Merakla beklediğimiz Okja ve The Meyerowitz Stories, Altın Palmiye için yarışacak. Filmlerini sinemada gösterime sokmayan Netflix’in böylelikle ilk kez Fransa’da iki filmi gösterilecek. Bu durum Netflix’in sıkça tartışma konusu olan sinemada gösterime sokmama kararını tekrar tartışma konusu haline getirebilir. Okja‘yı bizler 20 haziranda izleyebileceğiz. The Meyerowitz Stories‘in tarihiyse henüz belirlenmedi.

Amazon da İki Filmle Yarışmada: Netflix’in en büyük rakibi, ama onun aksine filmlerini hem ABD’de, hem de ABD dışında gösterime sokan Amazon’un da iki filmi yarışmada yer aldı: Wonderstruck ve You Were Never Really Here. Amazon bu filmlerini sonbaharda gösterime sokup Oscar kovalayacak.

Hollywood Stüdyoları Cannes’ı Es Geçti: Geçtiğimiz yıllarda Hollywood stüdyolarının büyük bütçeli filmleri (Mad Max Fury Road, Karayip Korsanları, The Great Gatsby) ya da orta bütçeli filmleri (The BFG, Money Monster, The Nice Guys), Cannes’da gösterilmişti. Ama Hollywood bu yıl Cannes’ı es geçti. Seçkide bu yılın büyük bütçeli filmlerinden ve animasyonlarından bir tane bile yok. Bunun nedeni filmlerin aldığı kötü eleştiriler mi bilemiyoruz ama Amerikan sineması bu yıl önceki yılların aksine Cannes’da daha az filmle temsil edilecek.

Oscar Filmleri: Bu yıl Sundance Film Festivali’nden Oscar’a kadar ilerleyebilecek fazla film çıkmadı. Call Me by Your Number filmi epey sevildi, Sony’nin haklarını satın aldığı bu filme kampanya yapılacak gibi görünüyor. Öte yandan Taylor Sheridan’ın Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilecek filmi The Wind River karışık eleştiriler almıştı. Sofia Coppola’nın The Beguiled‘ı da Oscar’a ilerleyebilecek gibi görünmüyor. John Mitchell’ın bilimkurgu-komedi filmi How to Talk to Girls at Parties‘in de Oscar’a ilerlemesi zor. Ama Cannes seçkisindeki The Killing of a Sacred Deer ve Wonderstruck‘a kampanya yapılacak gibi görünüyor. Cannes seçkisinde Oscar’a oynayacak film sayısı az.

A24 Üç Filmle Cannes’da: Bu yıl Moonlight‘la Oscar’a uzanan A24 şirketinin ABD’de dağıtacağı üç film, Cannes’da gösterilecek. Bu filmler Killing of a Sacred Deer, Safie kardeşlerin çektiği Good Time ve How to Talk… A24 daha önce The Bling Ring, Amy gibi yapımlarıyla Cannes’daydı.

Cannes Dizileri Es Geçmedi: David Lynch’in merakla beklenen, 18 bölümlük dizisi Twin Peaks‘in ilk iki bölümü Cannes’da gösterilecek. Dizinin ilk dört bölümünün 21 mayısta ve sonraki birkaç gün içerisinde yayınlanacağını düşünürsek Twin Peaks‘in Cannes’daki gösteriminin 21’inden önce olacağını söylememiz mümkün. Öte yandan Jane Campion’ın Top of the Lake dizisinin 2. sezonu da Cannes’da gösterilecek. Kaç bölümünün gösterileceği şimdilik bilinmiyor.

Hong Sang-Soo İki Filmle Cannes’da: Her daim epey üretken olan, bugüne dek 21 film çeken Güney Koreli yönetmen Hong Sang-soo şubat ayında Berlin’de On the Beach at Night Alone filmiyle yarışmıştı. Cannes’daysa Min-hee Kim ve Isabelle Huppert’lı filmi Claire’s Camera‘nın galası yapılacak. Yönetmenin The Day After adlı filmiyse yarışma filmlerine dahil edildi. Bu filmin de başrolü Min-hee Kim’in.

Kariyerleri Toparlanacak mı?: Sofia Coppola önceki filmi The Bling Ring‘le, Naomi Kawase son filmleriyle, Michel Hazanavicius ilk İngilizce filmi The Search‘le, Fatih Akın The Cut‘la kötü eleştiriler almışlardı. Gerçi Akın’ın son filmi Tschick kötü bulunmamıştı. Gene de bu yönetmenlerin bir süredir formda olmadıklarını söylemek mümkün. Bakalım Coppola, Hazanavicius, Akın ve Kawase kariyerlerini toparlayabilecekler mi?

Abbas Kiyarüstemi’ye Veda ve Inarritu’nun Dönüşü: 4 Temmuz 2016’da 76 yaşında vefat eden Abbas Kiyarüstemi’nin son filmi 24 Frames, Cannes’da gösterilecek. Öte yandan arka arkaya çektiği Birdman ve The Revenant’la ödülleri silip süpürüp Oscar tarihine giren Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu doğal olarak dinlenmeye çekilmişti ama kısa film çekmeden duramadı. VR teknolojisiyle çektiği filmin adı Carne y Arena. Bu filminde de Emmanuel Lubezki’yle çalıştığını belirtelim. Inarritu’nun kısa filmi Cannes’da gösterilecek.