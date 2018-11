Netflix uzun zamandır animasyonlar, animeler, çizgi-diziler yayınlasa da henüz animasyon departmanına sahip değildi. Yakın zamanda bu eksiğini de kapatıp animasyon departmanını açan Netflix çocuklara yönelik eserler kaleme alan usta yazar Roald Dahl‘ın vakfıyla anlaşmaya vardı. Böylelikle Netflix yazarın pek çok kitabını uyarlatabilecek. Hemen belirtelim ki Netflix şimdilik bu kitapları sadece animasyon/mini dizi olarak uyarlamayı planlıyor. Yakın zamanda Steven Spielberg‘in uyarladığı The BFG, daha önce Tim Burton‘ın uyarladığı Charlie and the Chocolate Factory de tekrar uyarlanacak. Uyarlanacak diğer kitaplarsa şunlar: Charlie and the Great Glass Elevator, George’s Marvellous Medicine, Matilda ve The Twits. Netflix çekimlere 2019’da başlamayı planlıyor. Dolayısıyla Dahl uyarlamaları en erken 2020’den itibaren yayınlanabilecek.

Bu arada Dahl’ın eserlerini sadece Netflix uyarlatmayacak. Disney’in de Dahl uyarlamaları mevcut. Disney şu an yönetmeni olmayan James and the Giant Peach uyarlamasını çektirmeyi planlarken Robert Zemeckis de The Witches adlı kitabı sinemaya taşımaya hazırlanıyor. Warner Bros. ise Willy Wonka‘lı filmin yönetmenliği için Paul King‘le görüşüyor. Öte yandan Dahl’la Patricia Neal‘in evliliğine odaklanan bir filmin başrolü Rebecca Ferguson‘a teslim edilmişti.