Alfonso Cuaron imzalı ROMA filmiyle en iyi film Oscar’ını ilk kez kazanan Netflix bu yılki sezona hazır durumda. Önceki yıl gibi bu yılda da pek çok filmle Oscar için yarışacak Netflix. Sonuç ne olur bilinmez ama şirketin elinde iddialı pek çok film mevcut, şirket kalabalık portföye rağmen bu filmlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirketin hangi filmlere hangi dallarda kampanya yapacağıysa şimdilik belli değil. Yüksek ihtimalle -her zamanki gibi- bu filmleri sırayla gösterime çıkarıp gelecek eleştiri/tepkilerden sonra kararını verecek. Bir bakalım Netflix’in elinde hangi filmler var…

Pieces of a Woman: Macaristanlı yönetmen Kornel Mundruczo‘nun ilk İngilizce filmi Pieces of a Woman, Venedik Film Festivali’nden olumlu eleştiriler ve iki adet ödülle dönmüştü. Film, Vanessa Kirby‘e en iyi aktris ödülünü getirmekle kalmamış yönetmene Arca CinemaGiovani Ödülü’nü de getirdi. Kirby’nin ödülünün konuşulduğu dakikalardaysa Netflix haklar için son aşamadaydı. Peki elinde bir çuval film bulunan Netflix, Kirby’nin epey beğenilen filmine kampanya yapacak mı? Yapmaması hata olur gibi görünüyor. Ama bekleyelim görelim. Netflix henüz filmin yayın tarihini açıklamadı. Bu arada film bebeğini kaybeden bir kadının dramatik yaşamına odaklanıyor, belirtmeden geçmeyelim. Aktrise Shia LaBeouf‘ün eşlik ettiğini de belirtelim.

Da 5 Bloods: Spike Lee‘nin Vietnam Savaşı’na siyahi askerlerin gözünden odaklanan eleştirel filmi Da 5 Bloods‘ın en iyi oyuncusu Delroy Lindo‘ya kampanya yapılacağı kesinleşti. Filmin en travmatik karakteri Paul’a hayat veren aktör bu filmdeki performansıyla olumlu eleştiriler almıştı. Film, Lee’nin önceki filmi Blackkklansman kadar sevilmedi ama Netflix’in Lee için de kampanya yapması bekleniyor. Şimdilik filmin en iddialı olduğu alan en iyi aktör dalı.

Hillbilly Elegy: Ron Howard‘ın draması Hillbilly Elegy, Oscar’a defalarca aday olmuş ama her geceden hüzünle, eller bomboş bir şekilde dönen iki aktrisin, Amy Adams‘la Glenn Close‘un başrolleri üstlenmesiyle dikkatleri çekiyor. Aynı adlı romandan Vanessa Taylor tarafından uyarlanan bu drama, Yale’den mezun olur olmaz memleketine dönen genç bir hukukçunun ailesine odaklanıyor. Adams ve Close ikilisine hangi dallarda kampanya yapılacağı henüz netleşmese de şimdilik beklenti, Adams’a en iyi aktris, Close’a en iyi yardımcı aktris dallarında kampanya yapılması yönünde.

The Midnight Sky: Howard ve Lee’ye ek olarak George Clooney de yönetmen kimliğiyle Netflix çatısı altında Oscar için didinecek. Yönettiği son filmleriyle (The Monuments Men ve Suburbicon) olumsuz eleştiriler alan, Catch-22 dizisiyle de toparlanamayan yönetmen bu kez şansını bilimkurgu türüyle deneyecek. Kıyamet sonrası bir gelecekte geçen film, kuzeyde yalnız başına yaşayan bilim insanı Augustine’in Sully ve ekibindeki astronotları dünyaya dönmemeleri için ikna etmeye çalışmasına odaklanıyor. Good Morning, Midnight adlı romandan uyarlanan filmde Clooney’e Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo eşlik ettiler. Bakalım 2 Oscarlı sinemacı Clooney bu filmle toparlanabilecek ve yarışa dahil olabilecek mi?

Mank: Clooney’e kampanya yapılır mı, Howard yeterince önemsenir mi bilemiyoruz; ama Netflix’in şimdilik en çok önemsediği film, David Fincher imzalı Mank. Citizen Kane başyapıtının senaristi Herman Mankiewicz‘in senaryoyu yazıp çektirmeye çalıştığı dönemde geçen filmde Gary Oldman usta senaristi, Tom Burke filmin yönetmeni Orson Welles’i, Lily Collins asistan Rita Alexander’ı, Amanda Seyfried oyuncu Marion Davies’i, Charles Dance ise dönemin en zenginlerinden, gazete kralı William Hearst’ü canlandırdı. Tamamı siyah beyaz çekilen filmi Fincher’ın babası Jack Fincher kaleme aldı. Fincher’ın 90’lardan beri çekmek için uğraştığı ama finansman bulamadığı için çekemediği film henüz gösterime giremese de yarışın en iddialı filmlerinden. Bakalım Netflix, ROMA gecesini Mank‘la tekrarlayabilecek mi?

Ma Rainey’s Black Bottom: Oyunlarıyla pek çok Tony ödülünü kazanan usta yazar August Wilson‘ın bir oyunu daha perdeye taşındı ve bir oyununun sinema uyarlamasında daha Viola Davis başrolde yer aldı. Daha önce Fences uyarlamasında rol alan Davis, Ma Rainey’s Black Bottom‘ın da başrolünü başkasına bırakmadı. 1927 yılında geçen film, “Blues’un kraliçesi” ünvanlı Ma Rainey’nin yeni albümünü kaydetmek için stüdyoya girdiği bir zamana odaklanıp Rainey’nin ekibiyle çatışmalarını konu alıyor. Davis’e yakın zamanda kaybettiğimiz yetenekli aktör Chadwick Boseman eşlik etti. Filmin şimdilik iddialı olduğu iki dal, en iyi aktris ve yardımcı aktör dalları. Boseman’ın son performansı yeterince beğenilirse Heath Ledger gibi vefatından sonra Oscar kazanması mümkün.

The Trial of the Chicago 7: Aaron Sorkin‘in on yıldan da uzun bir süre önce kaleme aldığı bu dönem filminin yönetmenliği için önce Steven Spielberg‘le anlaşmaya varılmıştı ama Spielberg filmi çekemeyince proje, Paul Greengrass‘e teslim edildi. Greengrass de filmi çekemeyince Spielberg, Sorkin’e “En iyisi bu filmi sen çek” dedi ve böylelikle Sorkin, Molly’s Game‘in ardından yönetmenliğe dönüverdi. Filmin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Şimdiye dek eleştiriler olumlu. Geniş oyuncu kadrosundaki pek çok oyuncunun performansı övüldü, bu yüzden Netflix’in aktör ve yardımcı aktör dalları için elinde pek çok isim mevcut. Hangilerine kampanya yapacak bilemiyoruz.

Bruised: Greta Gerwig‘in Lady Bird‘le elde ettiği başarının ardından aktrisler peş peşe yönetmenliğe geçiyorlar. Bu yıl Halle Berry de ilk filmi Bruised‘la yönetmenliği deneyimledi. Gerwig’in aksine filminin başrolünü de üstlenen Berry bu filminde bir MMA dövüşçüsüne odaklandı. ‘Justice’ lakaplı Jackie yıllar önce MMA’nın gözünden düşüp dövüşü bıraktıktan sonra yaşamına devam ederken terk ettiği oğlu kapısını çalınca MMA’ya dönüp kendisini tekrar kanıtlamaya çalışmaya, oğlunun velayeti için mücadele etmeye ve travmalarıyla yüzleşmeye karar verir, olaylar gelişir. Netflix filmi hemen satın aldı almasına da bu filme kampanya yapıp yapmayacağı, filmi ödül sezonunda yayınlayıp yayınlamayacağı şimdilik belirsiz durumda.

I Care A Lot: Bu kalabalık film portföyünü I Care A Lot‘la noktalayacağız. Netflix bu filmi de kimselere kaptırmadı. Rosamund Pike‘ın Gone Girl‘den yıllar sonra benzer bir rolle olumlu eleştirileri topladığı film kara komedi türünde. Peter Dinklage ve Eiza Gonzalez‘in Pike’a eşlik ettiği filmde Dinklage bir gangstere, Pike ise yasal koruyucuya hayat verdi. Film bu iki karakterin yollarının kesişmesine odaklanıyor.

Bir Özet: Netflix’in aktris dalları için aday adayları: Rosamund Pike, Amy Adams, Glenn Close, Viola Davis, Halle Berry, Vanessa Kirby, Felicity Jones (bir ihtimal).

Aktör dalları için aday adayları: George Clooney, Chadwick Boseman, The Trial ekibi, Gary Oldman, Tom Burke, Delroy Lindo, Shia LaBeouf (bir ihtimal).

Bakalım kimlere Oscar kampanyası düzenlenecek, kimler yarışı sağ salim atlatıp aday olabilecek? Yarış çetin, rakip çok. Ama Netflix geçen yıl kampanyaları sonucunda Anthony Hopkins & Jonathan Pryce, Al Pacino & Joe Pesci, Adam Driver & Scarlett Johansson, Laura Dern‘ü aday göstertmeyi başarmıştı. Bu durum bu yıl da tekrarlanabilir.