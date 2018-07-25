Her geçen gün daha da büyüyen Netflix eylül ayında düzenlenecek Venedik Film Festivali’ne altı yapımıyla dahil olacak. Geçen yıl ilk kez Cannes Film Festivali’nde yarışan, ama bu yıl “filmleri sinemalarda gösterime çıkarma kuralı” nedeniyle Cannes’ı es geçen Netflix, Cannes’da göstermediği yapımlarının galalarını Venedik’te yaptıracak. Heyecanlandıran pek çok projeye sahip olan Netflix bu yıl içinde 12 yapımını yayınlamayı planlıyor. O yapımlar ve yayın tarihleri şöyle (tarihlerin değişebileceğini belirteyim);

Paul Greengrass ‘ın Norveç’teki saldırıları konu alan gerilimi 22 July 16 Ekim’de yayınlanacak.

‘ın Norveç’teki saldırıları konu alan gerilimi 16 Ekim’de yayınlanacak. Orson Welles ‘in filmi The Other Side of the Wind 2 Kasım’da yayınlanacak.

‘in filmi 2 Kasım’da yayınlanacak. Alfonso Cuaron ‘un Meksika’da geçen, siyah-beyaz çekilen draması ROMA 14 Aralık’ta yayınlanacak.

‘un Meksika’da geçen, siyah-beyaz çekilen draması 14 Aralık’ta yayınlanacak. Coenler in mini diziden filme çevirdikleri The Ballad of Buster Scruggs Ekim veya Kasım’da yayınlanacak.

in mini diziden filme çevirdikleri Ekim veya Kasım’da yayınlanacak. Dan Gilroy ‘un Jake Gyllenhaal ‘lı isimsiz filmi Ekim’de yayınlanabilir.

‘un ‘lı isimsiz filmi Ekim’de yayınlanabilir. David Mackenzie ‘nin Chris Pine ‘lı filmi Outlaw King sınırlı kopyayla ABD’de vizyona girebilir.

‘nin ‘lı filmi sınırlı kopyayla ABD’de vizyona girebilir. Cannes’da yarışan, Alice Rohrwacher imzalı Happy as Lazzaro bu yıl ABD’de vizyona girebilir.

imzalı bu yıl ABD’de vizyona girebilir. Cannes filmlerinden, Luka Dhont imzalı Girl için de sınırlı gösterim planlanıyor.

imzalı için de sınırlı gösterim planlanıyor. Sara Colangelo ‘nun İsrail filminden ABD’ye uyarladığı The Kindergarten Teacher da bu yıl yayınlanacak.

‘nun İsrail filminden ABD’ye uyarladığı da bu yıl yayınlanacak. Noah Baumbach ‘ın Scarlett Johansson ‘lı isimsiz filminin de yayın tarihi belirlenmedi. Bu film 2019’a kalabilir.

‘ın ‘lı isimsiz filminin de yayın tarihi belirlenmedi. Bu film 2019’a kalabilir. Susanna Bier‘in Sandra Bullock‘lu distopik filmi Bird Box 21 Aralık’ta yayınlanacak. Bu filme ödül kampanyası yapılmayacak.