Bu hafta Disney, Netflix’le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Disney, Netflix’le işbirliğini sona erdirmeyi düşündüğünü duyurdu. Yani 2019’dan sonra Netflix, Disney’in filmlerini yayınlayamayabilir. Disney’in Netflix’le işbirliğini noktalamak istemesinin nedeniyse Netflix gibi stream (seç-izle) servisi hazırlıyor oluşu. Disney bu stream servisini 2019’da aktif hale getirecek. Netflix 2016’da Disney’le yaptığı anlaşmadan sonra Marvel filmlerini ve Pixar animasyonlarını yayınlamaya başlamıştı. Disney’in bu kararından sonra Netflix’in hisselerinin % 7 oranında değer kaybettiğini belirtelim.

Netflix ise Disney’den vazgeçecek gibi görünmüyor. Bugünkü haberlere göre Netflix’in patronu Ted Sarandos, Marvel ve Star Wars filmlerinin 2019 ve sonrası yayın hakları için Disney’le görüşmelere başlamış. Haberlere göre, Disney, Netflix’le anlaşmasını yenileme konusunda henüz kararını vermemiş. Sarandos, Disney’in stream servisi hazırlıyor oluşunu ise “medya ve Disney için doğal bir evrim” olarak görüyor. Sarandos stüdyolarla anlaşmanın eskisi gibi kolay olmayacağının da farkında. Bakalım Sarandos, Disney’le anlaşmasını yenileyebilecek mi, yoksa işbirliği noktalanacak mı. Kesin olan şu ki Amazon, Netflix, hulu gibi dev stream servislerine 2019’da Disney’inki de dahil olacak.