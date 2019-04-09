Netflix kapılarını 19 Ekim 1922’de Robin Hood sessiz filmiyle açan, Antik Mısır tarzında tasarlanan, genelde klasik filmlerin gösterildiği Egyptian Theatre‘ı satın almak için sinemanın sahibi American Cinematheque‘le görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Netflix ilk kez sinema sahibi olacak. Ama “Netflix bundan sonra pek çok filmini bu sinemada gösterime çıkarabilir, dileyenler filmleri burada izleyebilir” diye düşünülmesin. Çünkü Netflix’in bu sinemayı satın alma amacı filmleri burada gösterime çıkarmaktan ziyade şu sıralar finansal krizde olan Cinematheque’e destek olmak.

Deadline’ın haberine göre Cinematheque-Netflix anlaşması, Netflix’in bağımsız sinema zincirleriyle (Landmark ve Ipic) işbirliğini etkilemeyecek, Netflix bağımsız sinemalarla çalışmaya devam edecek. Öte yandan Cinematheque de kendi gösterimlerine devam edebilecek ama Netflix bazı prestijli filmlerini (Oscar için yarıştırılacak filmleri) burada vizyona çıkartabilir. Anlaşma tamamlandıktan sonra Netflix’in sinemayla ilgili programı iyice netleşecek.