EuropaCorp‘un Valerian‘ın batışından sonra zor duruma düştüğünü, stüdyonun borçların altından kalkabilmek için ortak aramaya başladığını, aynı zamanda birkaç şirketin EuropaCorp’a talip olduğunu şu haberimizde belirtmiştik. Stüdyonun % 31.6’sına sahip olan Luc Besson ve öncül borç vereni JP Morgan stüdyoyu satmak yerine ortak bulmaya çalışıyorlar. O ortak Netflix olabilir. Geçen yıl çizgi-roman ve yapım şirketi MillarWorld’ü bünyesine katan Netflix, EuropaCorp’un ortağı olmak için görüşmelere başlamış. Peki anlaşma sağlanırsa ne olacak? Tabii ki yeni filmleri birlikte yapmaya başlayacaklar. Haberlere göre anlaşma imzalanırsa Netflix, EuropaCorp filmlerini 30 milyon dolar bütçeyle çektirmeyi düşünüyor -yani her film 30 milyon dolara mal olabilir-. Normalde EuropaCorp filmlerini vizyona çıkarıyor, anlaşma sağlanırsa bir ihtimal yeni filmler vizyona çıkarılmayıp Netflix’te yayınlanabilir.

Olumsuz görülebilecek bu duruma karşılık Besson, Valerian‘ın devamını da çekebilir Netflix desteğiyle. Valerian vizyona girmeden önce Besson 2. filmin senaryosunu bitirdiğini, filmi çekmeyi çok istediğini söylemişti. Anlaşma sağlanırsa 2. film çekilip Netflix’te yayınlanabilir. Bu büyük batıştan sonra 2. filmi çektirecek Netflix dışında şirket de yok zaten. Ama tabii ki bunların hiçbiri resmi olarak açıklanmış, konuşulmuş şeyler değil, sadece spekülasyon. Anlaşmayla ilgili gelen diğer bilgiyse Netflix’in EuropaCorp’un 186 milyon dolar değerindeki film kütüphanesini de satın almayı düşündüğü yönünde -film kütüphanesini borç veren JP Morgan elinde tutuyor, yani Morgan’ın onayı olmadan satılamayacak-.

Yani Netflix stüdyoyla ortak olup yeni filmler yapmanın yanı sıra stüdyonun yaptığı tüm film de satın almanın peşinde. Bu olursa EuropaCorp’un eski filmlerini (Leon, Taken, Taxi, Transporter, Miss Sloane, The Circle…) platformu üzerinden yayınlayabilecek. Anlaşmanın önündeki en büyük engelse stüdyonun % 27.9’una sahip olan Çin şirketi Fundamental Films. Şirket yeni filmlerin Netflix’te yayınlanmasını istemezse anlaşmanın imzalanmasında sıkıntılar ortaya çıkabilir deniyor.