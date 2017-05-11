Netflix, Avrupa için diziler hazırlamaya devam ediyor. Avrupa için hazırlanan içeriklerden sorumlu olan Erik Barmack bu yıl sona ermeden Avrupa için hazırladıkları beş yapımın ayrıntılarını açıklayacaklarını belirtmiş. Barmack bugün Fransızlar için hazırlanan diziyi açıkladı. Osmosis adı verilen bu dizi, Netflix’in Fransa için hazırladığı ikinci dizi. Netflix, Gerard Depardieu’nün başrolünü üstlendiği Marsielle dizisiyle Fransa pazarına girmişti.

Osmosis yakın gelecekte, Paris’te geçecek. 8 bölümden oluşacak dizi kullanıcıların beyinlerinden elde ettiği verilerle gerçek aşkı, kişiye yüzde yüz uygun partneri bulmayı başaran Osmosis adlı aplikasyona odaklanacak. Dizi yüzde yüz uygun partnerin olup olmadığını ve bunun bedellerini sorgulayacak. Dizinin yaratıcılığını Audrey Fouche üstleniyor. Netflix diziyi 2018’de yayınlayacak. Netflix nisan ayında Almanya için Dogs of Berlin adlı bir dizi hazırladığını açıklamıştı. Bu dizi de 2018’de yayınlanacak.