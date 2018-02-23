Netflix‘in Türkiye için hazırladığı dizisiyle ilgili yeni bir haberi beklerken başka ülkelere hazırladığı dizilerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bugün de Hindistan’a hazırladığı üç dizisini duyurdu. Bu diziler Leila, Ghoul ve Crocodile. Leila yakın gelecekte geçecek, 16 yıl önce kızını kaybeden Shalini’yi merkeze koyup Shalini’nin kızını aramaya devam etmesine odaklanacak. Dizi, Prayaag Akbar’ın aynı adlı romanından Urmi Juvekar tarafından uyarlanacak. Ghoul dizisi korku türünde olacak, sorgucu Nida’yı merkeze koyacak, Nida’nın babasının hükümet karşıtı bir aktivist olduğunu öğrenmesini, ardından bu dünyadan olmayan teröristlerin varlığını öğrenmesini anlatacak. Başrolleri Radhika Apte’yle Manav Kaul üstlenecek, diziyi Patrick Graham yazıp yönetecek.

Gelelim duyurulan son diziye, Crocodile‘a. Bu diziyse Mira’nın en iyi arkadaşının kaybolmasına, Mira’nın onu aramaya başlamasına, arkadaşlarıyla, toplumla ve romantik bir ilişkiyle ilgili sırları keşfetmesine odaklanacak. Üç dizinin de yayın tarihleri henüz belirlenmedi. Öte yandan Netflix Ağustos 2017’de Hindistan için Selection Day, Again ve Sacred Games dizilerini hazırladığını duyurmuştu. Henüz bu diziler de yayınlanmadı. Görüleceği üzere Netflix bir iki yıl içinde bir düzine Hint dizisiyle karşımıza çıkacak.