Netflix pek çok ülkeye dizi hazırlamaya devam ediyor. Fransa’ya hazırladığı ikinci diziyi açıklamasının üzerinden fazla bir zaman geçmeden bu kez Avustralya için hazırladığı diziyi duyurdu. Doğaüstü suç draması türündeki dizinin adı Tidelands. Secrets & Lies dizisinin senaristi Stephen Irwin dizinin yaratıcılığını üstlenecek. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin merkezinde bir kadın yer alacak. Bu kadın balıkçılıkla geçinen bir köye, Orphelin Bay’e gelecek. Yerel bir balıkçının cesedi karaya vurup da polisler olayı soruşturmaya başlayınca kadın, kasabanın sırrını -yarı insan, yarı denizkızından oluşan tehlikeli bir grubun, Tidelanders adlı grubun, varlığını- saklamalı. Çekimlere gelecek yıl Queensland’te başlanacak. Dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği açıklanmadı.

Öte yandan Netflix, Türkiye’ye de dizi hazırlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Netflix ilk Türk dizisini O3 Medya ortaklığında yapacak. Bugün dizinin IŞİD’i konu alacağı söylenmiş ama Netflix Türkiye bir süre sonra bu söylentileri yalanlamıştı. Dizi, İstanbul’da geçecek ve macera türünde olacak. Henüz Netflix bu diziyi dünyaya duyurmadı.