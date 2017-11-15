15 Kasım 2017
Netflix, İtalyan yapımı ilk dizisi Suburra‘yı yayınladıktan kısa bir süre sonra ikincisinin siparişini verdiğini duyurdu. Baby adı verilen diziyi İtalyan şirket Fabula Pictures hazırlatacak. Dizi 8 bölümden oluşacak, gerçeklerden uyarlanacak. Baby, İtalya’nın Roma şehrinde lise çağında fahişelik yapmak zorunda kalan gençlere odaklanacak. Dizinin çıkış noktasıysa İtalya’da patlak veren Baby Squillo skandalı olacak. Mussolini’nin torununun kocası lise çağındaki bir fahişeyle yakalandığında bu olay günlerce konuşulmuştu. Baby‘nin çekimlerine 2018’de başlanacak. Senaryoyu genç senaristlerden oluşan Grams adlı grup kaleme alacak.
kategori:haber