haber The Irishman’in ABD’de Gösterime Girip Girmeyeceği Kesinleşmedi Martin Scorsese, The Irishman‘in çekimlerine hazırlanırken filmin bütçesini oyuncular için kullanılan gençleştirme teknolojisi nedeniyle 100 milyon dolara fırlayınca Paramount filmin yapımcılığından ve dağıtımcılığından çekilmiş, devreye Netflix girmişti. Scorsese, Oscar...

haber David Fincher, HBO’nun İptal Ettiği Utopia Hakkında Konuştu Usta yönetmen David Fincher son üç yılda pek çok projeyle meşgul olmuştu. Bir ara HBO için 70’lerde geçen Videosync ve İngiliz dizisi Utopia‘nın yeniden çevrim dizilerini hazırlamaya başlamıştı. Hatta Videosync‘in...