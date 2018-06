Netflix bugün iki yeni dizisini duyurdu. İlki Mars’a yolculuğu konu alan Away. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak bu dizinin yapımcılığını Andrew Hinderaker, Matt Reeves ve Jason Katims üstlenecekler. Hinderaker’la Katims’in kaleme alacakları dizi, Chris Jones’un Esquire dergisinde yayınlanan aynı adlı makalesinden esinlenecek. Epik bir aşk hikâyesine ve gerilimli hayatta kalma mücadelesine odaklanacak bu dizi. Away‘in merkezinde Emma Green adlı Amerikalı astronot yer alacak, Emma Mars görevi nedeniyle eşine ve ergen kızına veda etmek zorunda kalacak. Altı aydır hazırlık aşamasında olan Away‘in showrunner’ı henüz duyurulmadı.

Duyurulan diğer diziyse Kaos adını taşıyor. Netflix’in olumlu eleştiriler alan dizisi The End of the F**ing World‘ün senaristi Charlie Covell‘ın yaratıcılığını-senaristliğini üstlendiği bu yeni dizi kara komedi türünde olup Yunan mitolojisine, cinsiyet politikalarına, güce ve yer altındaki yaşama odaklanacak. Bu dizinin de ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Netflix, Tony Danza‘yla Josh Groban‘ın başrollerini üstlendikleri komedi dizisi The Good Cop‘ın ilk teaserını da yayınladı. Dizi 21 eylülde yayınlanacak.