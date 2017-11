Kevin Spacey 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir oğlanı taciz ettiği ortaya çıkınca Netflix, House of Cards dizisini 6. sezonla bitireceğini açıklamıştı. Ama Spacey’nin House of Cards‘ın set çalışanlarını da taciz ettiği ortaya çıkınca Netflix dizinin prodüksiyonunu durdurma kararı almıştı. Haberlere göre Netflix aktörle ilişkilerini tamamen bitirdi. Şöyle bir açıklama yapılmış: “Kevin Spacey’nin içinde yer alacağı herhangi bir House of Cards yapımına Netflix dahil olmayacak.” Dizinin son sezonla devam edip etmeyeceği, Doug Stemper’a (Michael Kelly) odaklanan spinoff projesinin de durumu belirsiz. Öte yandan yazar Gore Vidal’ı konu alan, çekimleri tamamlanan Gore biofilmi de Netflix’te yayınlanmayacak. Spacey’nin başrolünü üstlendiği filmin başka bir şirkete satılıp satılmayacağı da belirsiz. Tüm bu belirsizlikler için yeni bir açıklama bekleniyor.