Kötü eleştiriler almayan ve iyi bir izleyici kitlesine ulaştığı düşünülen Luke Cage’in de iptali, Netflix’in Marvel içeriğini yavaş yavaş bıraktığını ve yeni arayışlara gireceğinin son göstergesi oldu. Henüz hazırlık aşamasında olan Disney’in izleme platformunun Marvel içeriğinin tamamını Netflix’ten alması bekleniyor.

Disney ve sahibi olduğu Marvel’le içerik 5 dizilik bir içerik anlaşması (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders) yapan ve ardından The Punisher’ı ekleyen Netflix, bu dizileri birer birer iptal ediyor. Iron Fist ve Luke Cage’in iptallerinin nedenleri ilk başta dizilerin çok tutmaması gibi görünse de, platformun çok daha az izleyici kitlesine ulaşan dizileri devam ettirmesi durumun Disney’in yeni platformuna bağlı olduğunu gösteriyor.

Kendisi bir platform açmak için çalışmalara başlayan ve Netflix’e rakip olmaya hazırlanan Disney’in Marvel içeriğinin çok güçlü olması bekleniyor. Netflix’in Marvel’in bütün dizilerini taşıyarak, gelecekteki rakibine hizmet etmek istemediğini tahmin etmek zor değil.