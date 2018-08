2018’in ilk aylarında değeri Disney’in değerini aşan Netflix daha büyük, çok daha büyük filmler üretmenin peşinde. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Netflix, Marvel Studios’un ve Yüzüklerin Efendisi serisinin filmleri kadar büyük filmler yaptırmak istiyor. Hatırlanırsa bir evrenin ilk halkası olarak tasarlanan, Will Smith‘li Bright filmi, Netflix’in ilk büyük bütçeli filmi olmuş, 90 milyon dolara mal olmuştu (şu sıralar devamı hazırlanıyor). Michael Bay‘in Ryan Reynolds‘ın başrolünde çekimlerine devam ettiği aksiyon filmi 6 Underground, Netflix’in en büyük bütçeli filmi oluyor. Haberlere göre bu filme 150 milyon dolar harcanacak. Öte yandan bu yıl yayınlanacak dönem filmi Outlaw King 120 milyon dolara mal olmuş. Martin Scorsese‘nin filmi The Irishman‘in bütçesiyse 200 milyon dolara doğru hızla ilerliyor. Görüleceği üzere Netflix filmlerine büyük bütçeler ayırmaya başlamış bile. Plana göre bu büyük bütçeli filmlerin sayısı daha da artacak.

Habere göre Netflix büyük bütçeler ayıracağı için filmlerde biraz daha seçici olacak, hit olabilecek, sıkça konuşulacak projeler üretmeye çalışacak. Tabii Oscar’ı da epey önemsiyor Netflix. Her yıl sonbahar ve kış için ödül potansiyeli taşıyan filmler de çektirecek. Bu arada sıkça romantik komediler yayınlayan Netflix bu türdeki hızını kesmeyecek, önümüzdeki yıllarda da pek çok rom-kom’a imzasını atacak. Netflix bu yıl Set It Up -devamı çekilecek- ve To All The Boys I’ve Loved Before romantik komedileriyle olumlu eleştiriler, Kissing Booth‘la olumsuz eleştiriler almıştı. Bu türdeki sıradaki filmse Sierra Burgess is a Loser. Birkaç hafta içinde yayınlanacak bu film. Öte yandan Netflix bu yıl yayınladığı filmlerinin globalde 850 milyon kez izlendiğini belirtmiş.

THR’nin haberine göre Alfonso Cuaron‘un ROMA‘sı Netflix için çok önemli bir noktada. Netflix bu filmle en azından “yabancı dilde en iyi film” adaylığı almazsa yönetmenlerin kendisinden uzaklaşacağını düşünüyor. O yüzden bu filme sağlam bir kampanya yapılacak, bu yıl da prestijli filmleriyle Oscar adaylıkları kazanmaya çalışacak.