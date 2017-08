Netflix bugün Kick-Ass, Kingsman ve İhtiyar Logan gibi öyküler ile unutulmaz karakterlerin yaratıcısı olan, çizgi roman dünyasında önemli bir yere sahip efsanevi Mark Millar tarafından kurulan güçlü çizgi roman yayınevi Millarworld’ü satın aldığını duyurdu.

Netflix ve Millar, Millarworld’ün hem eleştirmenlerin hem de hayranların beğenisini toplayan karakterlerine sadece dünya genelindeki Netflix üyelerinin izleyebileceği filmler, diziler ve çocuk programlarıyla hayat verecek. Millarworld ayrıca, sadece Netflix markası altında yeni öyküler ve karakterler yaratmaya ve yayınlamaya da devam edecek.

Netflix’in bu ilk şirket satın alımı, hem yetenekli ve verimli yaratıcılarla doğrudan çalışma hem de merak uyandıran karakterler ile her dönem geçerli, iç içe geçmiş kurgusal dünyaları anlatan hikâyelerin fikri ve maddi mülkiyetini satın alma çabası içinde olan Netflix için doğal bir süreçtir. İşlemin şartları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Netflix İçerik Direktörü Ted Sarandos şunları söyledi: “Marvel’ın Yenilmezler’inden Millarworld’un Kingsman, Kick-Ass, Wanted ve Reborn’una kadar uzanan yakın geçmişteki en unutulmaz hikâyeler ile karakterlerin bir kısmını yaratan ve yeniden keşfeden Mark için günümüzde yaşayan Stan Lee diyebiliriz. Millarworld’un yaratıcı gücünden Netflix için yararlanmak ve küresel hikâye anlatımında yeni bir çağ açmak için sabırsızlanıyoruz.”

Millar ise şunları kaydetti: “Tarihte üçüncü kez, önde gelen bir çizgi roman şirketi bu seviyede satın alınıyor. Netflix’in yaptıklarını çok beğeniyorum ve onların planları beni çok heyecanlandırıyor. Gelecek, Netflix’tir. Millarworld kendine bundan daha iyi bir yuva bulamazdı.”

Millarworld’u eşi Lucy Millar’la birlikte işleten Millar, grafik ve çizgi roman dünyasında başarılı öykü yaratma konusunda en tutarlı isimlerden biridir. Marvel’da geçirdiği sekiz yılda, toplamda dünya genelinde 3 milyar dolar gişe hasılatı elde eden ilk Yenilmezler filmine, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı‘na ve Logan: Wolverine’e ilham kaynağı olan çizgi romanları ve olay örgülerini geliştirmiştir. Millarworld’ün faaliyete geçmesinin ardından şirket ve onun ortak yaratıcıları, 18 karakter dünyasına hayat vermiştir. Bunların arasında yer alan Wanted, Kick-Ass ve Kingsman, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar dolar gişe hasılatı sağlayan sinema filmlerine esin kaynağı olmuştur.

Sarandos sözlerine şunları ekledi: “Mark, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların kendilerini kolaylıkla bulabilecekleri unutulmaz karakterlerle dolu, yeni nesil bir çizgi roman evreni oluşturdu. Mevcut serilerin yanı sıra Mark ve ekibinin yaratıp yayınlamaya devam edeceği yeni süper kahraman, antikahraman, fantezi, bilim-kurgu ve korku öykülerinden yeni Netflix Orijinal İçerikleri yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Netflix Hakkında

Netflix, 190’dan fazla ülkede 104 milyon üyesinin günde 125 milyon saatten fazla dizi ve film izlediği, üyelerine orijinal diziler, belgeseller ve sinema filmleri sunan dünyanın lider internet televizyonu ağıdır. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı neredeyse tüm cihazlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.

Mark Millar ve Millarworld Hakkında

Millarworld, Mark ve Lucy Millar tarafından işletilen bir eğlence şirketidir. Şirket ve onun iş birliği yaptığı süper star sanatçılar, yarattıkları tüm çizgi roman karakterlerinin mülkiyetine sahiptir. Bu projeler son on dört yılda dünya genelindeki yayın, sinema, giyim, bilgisayar oyunu ve oyuncak sektörlerinde son derece başarılı oldu. Marvel’da çalıştığı dönemde Mark, kendi neslinin en çok satan kitaplarından bazılarını yazmış ve Marvel Sinematik Evreni üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Mark’ın The Ultimates adlı kitabı, Time Magazine tarafından On Yılın Çizgi Romanı olarak adlandırılmıştır. Yine Mark’ın imzasını taşıyan Superman: Red Son serisi ise tüm zamanların en çok satan Superman çizgi romanı unvanını korumaktadır.