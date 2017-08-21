En son Jason Bourne filmini çekip karışık eleştiriler alan Paul Greengrass yoluna terörü konu alan bir filmle devam edecek. Daha önce United 93 filminde 11 Eylül’ü, ondan önce de Bloody Sunday‘de İngilizlerin İrlandalıları katletmelerini anlatan Greengrass bu kez 2011 yılında Norveç’te gerçekleşen ve 77 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını anlatacak. 2011’de aşırı sağcı, Müslüman düşmanı Anders Behring Breivik önce bir bomba patlatıp 8 kişinin ölümüne neden oldu, sonra kaçıp Utoya Adası’ndaki bir kampa saldırıp 69 kişiyi öldürdü. Breivik tutuklanıp en yüksek ceza olan 25 yıllık hapse mahkum edildi. Cezası her 25 yılda bir -ölene dek- yenilenecek, yani Breivik hapisten çıkmayacak.

Greengrass işte bu saldırıları anlatacak yeni filminde. Adı açıklanmayan filmin haklarını Netflix satın aldı. Greengrass filmi 20 milyon dolara Norveçli oyuncularla çekecek. Hazırlıklara bu hafta, çekimlere sonbaharda başlanacak. Filmin yapımcıları arasında Scott Rudin de yer alacak. Film yüksek ihtimalle 2018’e yetişecek.