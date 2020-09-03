haber Amy Adams Müzikale Dönüyor Enchanted müzikalinin ardından daha çok dramalarda rol alan Amy Adams on üç yıllık aranın ardından müzikale dönecek. Aktris, Universal stüdyosu için hazırlanan Dear Evan Hansen adlı müzikale dahil oldu....

haber DiCaprio ve Scorsese, Paramount’la Yollarını Ayrıldılar Paramount son iki haftada iki büyük ismi, Martin Scorsese‘yi ve Leonardo DiCaprio‘yu Sony ve Apple’a kaptırdı. DiCaprio’nun Warner Bros.’la anlaşması 2016’da sona erdiğinde aktör, Paramount’la üç yıllık bir anlaşma...