03 Eylül 2020 119 görüntüleme
İngiliz kraliyet ailesindeki ünvanlarını ve sorumluluklarını geride bırakarak çekilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Netflix ile anlaştı.
Son yılların en ilginç anlaşmalarından birine imza atan çift, platform için aile odaklı içerikler üretecek. Belgeseller, belgesel serileri, filmler, diziler ve çocuklara yönelik içerikler, anlaşmanın parçası. Sussex Dük ve Düşesi ünvanlarını koruyan çift, yaptıkları açıklamada “Odağımız umut veren içerikler üretmek olacak. Yeni ebeveynler olarak aile odaklı programlar üretmek bizim için önemli” cümlelerini kullandılar.
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