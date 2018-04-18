Netflix bugün Roma’da yeni yapımlarını, devam eden dizilerinin yeni sezonlarını duyurdu, bolca yeni kare ve fragman paylaştı. Şu haberde bu yapımlardan bazılarını irdeledik. Bu yeni haberde diğerlerine de değineceğiz. Öncelikle Netflix’in Türkiye için hazırladığı dizisinin adının resmileştiğini belirtelim. Dizinin adı The Protector. Bilindiği üzere dizi Hakan adlı kahramanın İstanbul’u canavarlardan korumaya çalışmasını konu alıyor. Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü’nün başrollerinde çekimler devam ediyor. Dizinin yayın tarihi duyurulmadı. Netflix İtalyan dizisi Suburra‘nın yeni sezonunu 2019 için hazırlamaya başladı. Black Mirror‘ın da yeni sezonunu birkaç ay önce onaylamıştı ama yeni sezonun 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Öte yandan Netflix’in Hollanda yapımı isimsiz dizisinin de çekimlerine başlanmış. 2019’da yayınlanacak dizi her şeye (para, seks ve güç) sahip olan öğrencilerin Hollanda Altın Çağı’ndan karanlık bir dünyaya açılan bir kapıyı kazara aralamalarını konu alıyor. Fransa yapımı Martel dizisi de fantastik türünde olacak, doğaüstü olayların biraraya getirdiği gençlere odaklanacak. Netflix yeni belgesellerini de duyurdu: Gregory Villemin’in öldürülmesini konu alan Fransız belgesel dizisi. Diğeriyse karısını öldürmekle suçlanan Michael Peterson’ın 16 yıl süren hukuk mücadelesini konu alan The Staircase. Diğer belgeselse 13 Kasım 2015’te Paris’teki terör saldırısına odaklanan, üç bölümden oluşan 13 Novembre: Fluctuat Nec Mergitur. Belgesel 1 haziranda yayınlanacak. Netflix’in Duplass Kardeşlere hazırlattığı Evil Genius adlı belgesel dizisi 11 mayısta yayınlanacak. Dizi dört bölümden oluşuyor, soygunları konu alıyor. Netflix’in belgeselleriyle ilgili de bir tanıtım yayınladı.

Kurmaca dizilere dönersek… Komedi dizisi GLOW 2. sezonuyla 29 haziranda dönecek, Norveç dizisinden uyarlanan, Emma Stone ve Jonah Hill’li Maniac bu yıl içinde yayınlanacak. Fransız komedi dizisi Generation Q ise 2018’in sonlarına doğru yayınlanacak. Netflix’in Fransa’ya hazırlattığı diğer diziyse bilimkurgu türündeki Osmosis. Çekimlere haziranda başlanacak. Daha çekilmeden tartışma yaratan İtalyan dizisi Baby‘nin ve doğaüstü dizisi The Order‘ın çekimlerine başlanmış.