Sony‘nin Starz‘la olan 16 yıllık anlaşması sona erdi. Stüdyo anlaşmanın sona ermesinin hemen ardından Netflix‘le 1 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 2022 yılından itibaren Sony’nin Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, PlayStation Pictures, TriStar Pictures, Screen Gems ve diğer alt departmanlarının üreteceği filmler vizyondan hemen sonra Netflix’te yayınlanacak. Yani Uncharted, Morbius, Bullet Train gibi merakla beklenen filmler vizyondan sonra Netflix’te izlenebilecek.

Ama bu, Netflix’in Sony’le ilk anlaşması değil. Dijital platform daha önce Sony’nin animasyon departmanı Sony Pictures Animation‘la benzer bir anlaşma imzalamıştı. İkinci anlaşmanın Netflix’e maliyeti 1 milyar doları bulacak. Anlaşmanın henüz tamamlanmadığını da not etmek gerek. Bu anlaşmanın dört yıl süreceği (2022-2026 arası) açıklandı. Bu arada Netflix sadece vizyona girecek Sony filmlerine sahip olmayacak. Sony’nin Spider-Man evreninin, Jumanji, Bad Boys, Spider-Verse serilerinin önceki filmleri de Netflix’te yayınlanabilecek. Buna ek olarak, Sony’nin sadece dijitale hazırladığı projeler de Netflix’te yayınlanacak.

Lakin şunu da not etmek gerek: 1 milyar dolarlık anlaşmaya rağmen Sony istediği takdirde (anlaşmaya uygun olarak) bazı projelerini Netflix’in rakiplerine de satabilecek. Benzer bir anlaşma daha önce Disney öncesi Fox’la HBO arasında da imzalanmış; Fox’ın filmleri vizyondan hemen sonra ilk olarak HBO kanalında yayınlanmıştı.