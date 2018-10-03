Netflix bugün uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir anlaşmayı duyurdu. The Chronicles of Narnia evreni bundan sonra Netflix’ten diziler ve filmler halinde hayranlarına ulaşacak. C.S. Lewis’in yarattığı kitap serisi 47 dilde 100 milyonu aşan satışlara ulaşmış, 2000’li yıllarda da bir üçleme halinde sinemaya aktarılmıştı.

Narnia’nın zaman ve coğrafyadan bağımsız olarak yüzlerce yapıma kaynak oluşturabileceğini belirten Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos, anlaşmanın finansal ayrıntıları ve kaç film/dizi planladıklarıyla ilgili bilgi vermedi.