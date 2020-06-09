Netflix’in pek iyi eleştiriler almayan dizisi Space Force, platformu bol sabıkalı başkan Donald Trump’la karşı karşıya getirebilir. Sorun, dizide POTUS’un biraz aptal gösterilmesi değil, telif sorunu… Dizi, ABD hükümetinin Trump’ın isteğiyle yeni bir komuta gücü oluşturmasını ve uzay gücünü kurmasını anlatıyor. Trump gerçekten de böyle bir planı olduğunu açıklamış ve bir törenle ismi ve logoyu da basınla paylaşmıştı.

Ancak dizinin yapımcıları erken davranarak “Space Force” isminin hakkını almışlar. Yani gelecekte gerçekten bu isimle bir uzay komutanlığı kurulacaksa, ABD Hükümeti Netflix’e başvurmak durumunda kalacak.

Bu arada ABD Patent Ofisi, uyduruk da olsa muhtemel bir güvenlik gücü olabileceği için, Space Force’un kurumsal diğer haklarını ve merchandising üretim önceliğini hukuki olarak karşılayamamış. Dizi Space Force ismini kullanmayı sürdürebilse de, t-shirt’ünü üretirse sorun yaşayabilir.

İlk sezonu pek sevilmediği için ikinci sezonunun çekilmesi pek mümkün görünmeyen dizinin, Trump ve Netflix’i ne zaman karşı karşıya getireceği merak konusu…