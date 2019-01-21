haber Notre Dame’in Kamburu: Netflix ve Disney’den İki Uyarlama Disney bütün animasyonlarını live-action’a dönüştürmeye devam edecek. Her yıl pek çok animasyonunu yeniden çevirten Disney onlarca yeniden çevrim projesine The Hunchback of Notre Dame/Notre Dame’in Kamburu‘nu da dahil etti....

bakınıztv Velvet Buzzsaw: Jake Gyllenhaal ve Sanatsal Korku Dan Gilroy'un sanat dünyasına kanlı bir korku öyküsünü yerleştirdiği Velvet Buzzsaw, yılın en ilginç filmlerinden biri olmaya aday....