Netflix’in 2019 Bütçesi 15 Milyar Dolar

Platform, en büyük stüdyodan bile daha çok harcama yapıyor...
yazar: 21 Ocak 2019

Netflix, içeriğe yaptığı büyük yatırımı her yıl arttırarak sürdürüyor. 2017’de 8.9 milyar dolarlık bütçesini 2018’de 12.1 milyar dolara çıkaran platformun 2019’da 15 milyar dolarlık harcamayı geçeceği öngörüyor.

2018’in son çeyreğini rekor kazançla kapatan Netflix, yatırımlarını arttırma kararı aldığını açıklamıştı. Analistler, platformun satın almalarına baktıklarında 15 milyar dolarlık bir harcama ön görüyor.

Netflix’in yeni dizileri You ve Sex Education’ın 40 milyon haneye ulaştığı tahmin ediliyor.

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yazar: Barış Toker - Oca 20, 2019

yazar: Can Rende - Oca 21, 2019

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