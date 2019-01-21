21 Ocak 2019
Netflix, içeriğe yaptığı büyük yatırımı her yıl arttırarak sürdürüyor. 2017’de 8.9 milyar dolarlık bütçesini 2018’de 12.1 milyar dolara çıkaran platformun 2019’da 15 milyar dolarlık harcamayı geçeceği öngörüyor.
2018’in son çeyreğini rekor kazançla kapatan Netflix, yatırımlarını arttırma kararı aldığını açıklamıştı. Analistler, platformun satın almalarına baktıklarında 15 milyar dolarlık bir harcama ön görüyor.
Netflix’in yeni dizileri You ve Sex Education’ın 40 milyon haneye ulaştığı tahmin ediliyor.
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