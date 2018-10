Bu yıl Netflix için de, Cannes Film Festivali için de zor bir yıl oldu. Hatırlanacağı üzere Netflix bu yıl da pek çok filmiyle (Roma, Outlaw King, 22 July, The Other Side of the Wind ve They’ll Love Me When I’m Dead) Cannes’da Altın Palmiye için yarışmak istemiş ama sinema zincirleri buna tepki gösterince, Cannes yönetimi de sinema sahiplerini haklı bulup Netflix filmlerini ana yarışmadan çıkarmak isteyince ipler kopmuştu. Sinema sahipleri Netflix’i istemiyorlar, çünkü Netflix filmleri Cannes’da gösterime çıkardığı zaman kendi sitesinde de yayınlıyor, bu yüzden salonlar boş kalıyor.

Le Point bu hafta festivalin yöneticisi Thierry Fremaux‘yla bir röportaj gerçekleştirdi. Fremaux önce Roma hakkında görüşlerini belirtmiş. “Roma‘yı pek çok kez izledim, Venedik’teki galasında da izledim. Orada Cate Blanchett‘la karşılaştım, ona neden orada olduğunu sordum. Cevabıysa şuydu: ‘Sonunda Cannes ana yarışmasının 22. filmini (Roma) keşfetmek istedim’ (gülüyor). Orada dostum Alberto Barbera‘yla da (Venedik FF yöneticisi) konuştum. Ona ‘Alberto sana bu filmi ödünç veriyoruz, ona dikkat et. Ciddiyim, Venedik üzerinden intikama veya herhangi bir mesaja gerek yok. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz, sinema tarihinin yeni bir döneminden. Fransa’da sinema sahipleri, Netflix’in yarattığı bu yeni dünyada haklı olarak kendilerini zayıf hissediyorlar. Cannes yöneticisi olarak Netflix’in filmlerini festivalde gösterecek durumda olamamak kendi kalemize gol atmaktan başka bir şey değil,” demiş Fremaux.

Görüleceği üzere Fremaux, Netflix filmlerini festivale dahil etmek istiyor. Nisan ayında çözüm olarak Netflix filmlerini yarışma dışı göstermek istemiş ama Netflix prestij kaybedeceğini düşünüp bu teklifi reddetmişti. Yani Netflix “Ya bazı filmlerim ana yarışmada olacak, ya da yokum” derken sinema sahipleri, Netflix’in filmlerini ana yarışmada görmek istemiyorlar. Bir de Fransa Kültür Bakanlığı’nın bir kanunu da çözümü zorlaştırıyor. Kanuna göre Netflix filmleri Altın Palmiye yarışına dahil edilirse bu filmler Netflix Fransa’da 2021’den önce yayınlanamayacak.

Fremaux, “Sinema sahipleri bizden çok önemli bir şey istediler: Netflix filmleri ana yarışmaya dahil edilmesin. Onlar için felaketten farksız olur. Tekrar belirtmeliyim ki onları anlıyorum, ama Cannes 2019 için konuşursam, bu kanunla ne yapabiliriz hiç bilmiyorum” demiş. Kanun, Fremaux’nun elini kolunu bağlıyor. Gene de Fremaux, Netflix sorununa çözüm bulmak istiyor. Hatta Netflix CEO’su Ted Sarandos, Netflix’ten Scott Stuber, Fransız Sinemalarının Ulusal Federasyonu başkanı Richard Patry çözüm için görüşmelere başlamışlar.

“Roma gibi bir filme sahip olduğunuzda o film ana yarışmada olmalı” diyor Fremaux. Peki çözüm bulunursa Martin Scorsese‘nin The Irishman‘i Cannes’da gösterilecek mi? “The Irishman‘in Mayıs 2019’a dek tamamlanıp tamamlanmayacağını bilmiyoruz. Scorsese halen tam zamanlı olarak kurgu modunda. Filmi bitirse bile, daha önce Altın Palmiye kazandığı için, yarışa dönmek için çok istekli değil,” demiş. Durum bu. Bakalım bir çözüm bulunacak mı, yoksa Fransız sinemacılarla Netflix arasındaki savaş nedeniyle Cannes Netflix’in içeriklerini Venedik’e kaptırmaya devam mı edecek? Bekleyelim görelim. Madem uzun bir haber oldu, en sona da Netflix’in 2019’da öne çıkan yapımlarını ekleyeyim.