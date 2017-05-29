Netflix’in Türkiye için bir dizi hazırladığı birkaç hafta önce açıklanmıştı. Bugün Netflix ilk Türk dizisini dünyaya da duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere Netflix bu diziyi yapım şirketi O3 Medya’yla birlikte hazırlıyor. Çekim tarihi, yönetmen ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan dizinin 10 bölümden oluşacağı, Osmanlı zamanında geçeceği belirtildi. Aksiyon-drama türündeki bu isimsiz dizi efsanelerden ve tarihten esinlenecek, tamamı İstanbul’da geçecek. Dizi genç bir adamın özel güçlerinin farkına varmasını, daha sonra şehri ve insanlığı korumak için kötülerle mücadele etmesini konu alacak. Netflix bu diziyi 2018’de yayınlayacak.

Netflix’in hazırladığı diğer dizilerse şunlar; Fransa için ikinci dizinin, Avustralya için ilk dizinin, Amerika için Maniac adlı bir dizinin, gene Amerika için western türünde Godless adlı bir dizinin ve İtalya için Suburra dizisinin hazırlıklarına devam ediyor.