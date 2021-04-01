Rian Johnson’ın whodunnit (Kim Yaptı?) tarzındaki suç komedisi Knives Out büyük başarı kazanınca devam filmleri gündeme gelmişti. Netflix, fırsatı kaçırmadı ve yüklü bir anlaşmayla yeni filmleri platforma taşıdı. Anlaşmanın ayrıntıları şu şekilde:

– Netflix, iki yeni Knives Out filmi için 400 milyon dolar ödeyecek. Bitmek üzere olan anlaşma Apple ve Amazon’un sık sık devreye girmesiyle bu kadar büyük paralara yükseldi.

– Anlaşma, Rian Johnson’ın yönetmen, Daniel Craig’in de başrol olarak bu iki filmde yer almasını kapsıyor.

– İkinci filmin çekimleri 28 Haziran’da Yunanistan’da başlayacak.

– Rian Johnson, ikinci bölümün senaryo sürecini “mindfuck” olarak nitelemişti. Devam filminin öyküsü çok daha karışık olacak gibi.

– İlk film 40 milyon dolarlık bütçesine karşılık 311 milyar dolar kazandırmıştı. Netflix anlaşmasıyla gişe şimdiden garantilendi.